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«Нью-Джерси Дэвилз» установил рекорд клуба по количеству побед в овертаймах в сезоне

«Нью-Джерси Дэвилз» установил рекорд клуба по количеству побед в овертаймах в сезоне
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На стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Аризона Койотс» принимала на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали гости.

Эта победа стала 10-й в дополнительное время. Таким образом, «дьяволы» установили рекорд клуба по количеству побед в овертаймах в одном сезоне, сообщает официальный «твиттер» «Нью-Джерси».

После 62 сыгранных матчей «Дэвилз» одержали 41 победу при 21 поражении. С 88 очками клуб из Ньюарка располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующей игре «Нью-Джерси» сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 8 марта в 3:00 мск.

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