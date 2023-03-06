СКА забил 50 голов минскому «Динамо» за 12 матчей в плей-офф. Быстрее, чем другим командам
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СКА во вчерашнем матче с минским «Динамо» забросил 50-ю шайбу в ворота «зубров». На это у армейцев ушло 12 матчей, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
«Динамо» — пятая команда, в ворота которой петербуржцы забили не менее 50 голов. В противостоянии с этим соперником хоккеисты СКА достигли данной отметки за наименьшее число игр. Ранее быстрее всех армейцы забросили 50 шайб в плей-офф в ворота ЦСКА – за 16 встреч. «Атланту» 50-й гол забили в 17-й игре плей-офф, а московскому «Динамо» и «Локомотиву» — в 20-м матче.
Напомним, в первых двух матчах серии СКА — «Динамо» (Минск) команды обменялись победами: 4:6 и 5:2. 5 марта армейцы одержали уверенную победу со счётом 4:0 и ведут в серии 2-1.
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