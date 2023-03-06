Экс-форвард ЦСКА: в атаке армейцы выглядят серенько. Игроки уже опытные, их «читают»

Бывший форвард ЦСКА, обладатель Кубка европейских чемпионов, игравший в начале 1980-х в одной тройке с Валерием Харламовым Михаил Панин оценил действия армейцев в серии плей-офф с череповецкой «Северсталью».

«По ходу второго матча, который был в Москве, подумал: будет овертайм и его выиграет «Северсталь». Так и вышло. У ЦСКА уходит запал, который был в последние годы. Я имею в виду времена, когда Григоренко и Капризов играли в одном звене. Прошлый сезон они выиграли за счёт надёжного вратаря Федотова. Сейчас вратарь так не играет. В атаке они выглядят серенько. Игроки уже опытные, их «читают» — и Мамин, и Окулов, и Григоренко. Долгое время уже играют.

Не хватает свежей крови. В других командах есть такие ребята, которые успели «влиться» в состав и заявить о себе. Тот же Воронков в «Ак Барсе» здорово играет, во многих голах участвует в серии с «Нефтехимиком».

Если армейцам хватит волевых качеств, они должны склонить её в свою пользу. По опыту, практике, мастерству игроки ЦСКА выше. «Северсталь» — команда нестабильная, непредсказуемая. Хотя там есть своя система, наработки, стабильные бригады. Армейцам надо добавить характера, морально-волевых. Забрасывать не две шайбы, а пять, «дожимать» соперника. Иначе в плей-офф нельзя», — цитирует Панина «РБ Спорт».

Сегодня, 6 марта, «Северсталь» в Череповце примет ЦСКА. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись победами в Москве, счёт в серии — 1-1.