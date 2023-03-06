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Стали известны партнёры Овечкина по звену на матч с «Лос-Анджелесом»

Стали известны партнёры Овечкина по звену на матч с «Лос-Анджелесом»
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Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на матч регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает журналист Роман Стаббс на своей странице в «Твиттере».

Российский нападающий Александр Овечкин вновь начнёт встречу с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном. Белорусский форвард Алексей Протас пропустит матч. Российский защитник Александр Алексеев примет участие во встрече с «Лос-Анджелесом».

Отметим, что американский защитник Джон Карлсон сыграет впервые с 24 декабря 2022 года.

Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:

Овечкин — Кузнецов— Уилсон;
Манта — Бекстрём — Оши;
Милано — Строум — Смит;
Шири — Дауд — Обе-Кюбель.

Сандин — ван Римсдайк;
Ирвин — Карлсон;
Алексеев — Иорио.

Кемпер (Линдгрен).

Напомним, завтра, 7 марта, «Вашингтон» в гостях встретится с «Лос-Анджелес Кингз», старт матча — в 6:30 мск.

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