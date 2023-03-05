Овечкин обошёл Гретцки и повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ голами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Капитан «столичных» довёл свой снайперский счёт в нынешнем сезоне до 35 голов.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, это 14-й сезон, в котором Овечкин забросил не менее 35 шайб. Россиянин обошёл Уэйна Гретцки (13) и повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 35+ голами. Овечкин разделил это достижение с легендой «Вашингтона» Майком Гартнером.

Напомним, ранее состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.