Главный тренер «Торпедо» ответил, может ли главный лидер команды сыграть с «Динамо»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения во встрече с московским «Динамо» (0:3, 1-2).
«Насколько не хватает Кручинина и ждём ли мы его в серии? Мы уже долго играем без него, но, конечно, когда ты теряешь центрального игрока, это большой пробел для нашей команды. Он креативный парень, можно сказать, капитан команды. И это важный аспект нашего успеха. Насколько мы готовы рассмотреть его в ближайших матчах, я пока не скажу. Он начал кататься, катается второй день, и мы будем смотреть по ходу. Понятно, что в плей-офф играют через боль, но у нас ещё есть время, чтобы дать ему возможность восстановиться до конца», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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