Расписание седьмого игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 7 марта, пройдут четвёртые встречи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня.
В 12:30 во Владивостоке начнётся встреча между местным «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Уфимцы уступают в серии — 1-2.
В Нижнекамске состоится четвёртый матч татарстанского дерби между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанцев.
В Минске местное «Динамо» вновь примет СКА. Встреча начнётся в 19:30. Санкт-петербургские армейцы ведут в серии со счётом 2-1.
Параллельно стартует встреча в Балашихе, где местный «Витязь» примет «Локомотив». В серии лидируют железнодорожники — 2-1.
- 7 марта 2023
-
08:24
-
08:00
-
07:30
-
07:21
-
07:11
-
07:07
-
06:50
-
06:41
-
06:25
-
06:16
-
06:07
-
00:14
-
00:00
- 6 марта 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:31
-
23:23
-
23:21
-
23:15
-
23:11
-
22:58
-
22:50
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:13
-
22:08
-
21:54
-
21:42
-
21:36
-
21:29
-
21:21