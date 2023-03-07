Расписание седьмого игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 7 марта, пройдут четвёртые встречи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня.

В 12:30 во Владивостоке начнётся встреча между местным «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Уфимцы уступают в серии — 1-2.

В Нижнекамске состоится четвёртый матч татарстанского дерби между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанцев.

В Минске местное «Динамо» вновь примет СКА. Встреча начнётся в 19:30. Санкт-петербургские армейцы ведут в серии со счётом 2-1.

Параллельно стартует встреча в Балашихе, где местный «Витязь» примет «Локомотив». В серии лидируют железнодорожники — 2-1.