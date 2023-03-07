Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал канадский форвард Коннор Макдэвид, ещё одной шайбой отличился Дерек Райан.
У хозяев в этой встрече по разу отличились Джефф Скиннер и Дилан Козенс.
После этого матча «Баффало» занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче команда сыграет с «Айлендерс». «Эдмонтон», в свою очередь, находится на таком же месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. Следующая игра у клуба с «Бостоном»
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Маклауд, Сеси) – 07:21 (5x5) 1:1 Скиннер (Томпсон) – 09:45 (5x4) 1:2 Райан (Шор, Нурс) – 38:45 (5x5) 2:2 Козенс (Брайсон, Миттельштадт) – 40:41 (5x5) 2:3 Макдэвид (Фёгеле, Экхольм) – 43:23 (5x5)
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