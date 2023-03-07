Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал канадский форвард Коннор Макдэвид, ещё одной шайбой отличился Дерек Райан.

У хозяев в этой встрече по разу отличились Джефф Скиннер и Дилан Козенс.

После этого матча «Баффало» занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче команда сыграет с «Айлендерс». «Эдмонтон», в свою очередь, находится на таком же месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. Следующая игра у клуба с «Бостоном»