Сандин повторил рекорд «Вашингтона» по очкам в двух первых матчах за клуб среди защитников

В эти минуты на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 32-й минуте игроки «Вашингтона» убежали в быструю атаку. Сонни Милано от борта отдал передачу в центр. Там защитник Расмус Сандин, выиграв борьбу у соперника, в падении протолкнул шайбу между щитков Феникса Копли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», 23-летний шведский защитник набрал четвёртое очко во второй встрече за «Вашингтон» после обмена из «Торонто Мэйпл Лифс». В дебютном матче с «Сан-Хосе Шаркс» Сандин отдал три результативные передачи. Таким образом, швед повторил рекорд «Вашингтона» по количеству очков в первых двух встречах за клуб среди защитников. Теперь Сандин делит первое место с Брайаном Потье, набравшим четыре балла в 2006 году.