Фирстов: у «Торпедо» много хейтеров. Говорят, что мы — команда регулярки, я не согласен

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал о поражении от московского «Динамо» (0:3) и заявил, что у команды много недоброжелателей.

«Не реализовали свои моменты, хотя и поддавили соперника во втором периоде. Да и в своей зоне нельзя было допускать глупых ошибок. Не сказал бы, что «Динамо» что-то поменяло в своей игре. В третьем периоде опять встали в забор и начали шайбу выкидывать. Систему менять они точно не собирались.

Фанаты нас всегда очень сильно поддерживают. Их сегодня было хорошо слышно. Это наш шестой игрок, спасибо им за поддержку! В следующей игре постараемся их порадовать. «Торпедо» никогда не играло в такой хоккей, его очень приятно смотреть. Мы привлекаем большое внимание зрителей. Очень много народа на нас ходит.

У «Торпедо» много хейтеров. В нас никто не верит, все говорят, что мы — команда регулярки. Но я так не считаю. Да, мы вышли на непростую команду. Любому сопернику было бы непросто играть с «Динамо». Но мы выжмем всё из себя, чтобы обыграть его», — цитирует Фирстова «РБ Спорт».

Следующий матч серии состоится в Москве 8 марта и начнётся в 17:00 мск.