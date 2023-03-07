Около двух тысяч болельщиков «Торпедо» посетили выездной матч в плей-офф КХЛ с «Динамо»

Накануне, 6 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся третий матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Первый выездной матч команды Игоря Ларионова в этом розыгрыше Кубка Гагарина посетили около 2 тыс. болельщиков «Торпедо». Именно клуб из Нижнего Новгорода по итогам регулярного чемпионата стал лидером по процентной заполняемости домашних матчей. Интерес болельщиков перенёсся и на плей-офф.
Как сообщалось ранее, фанаты посреди ночи занимали места в очередях, пытаясь достать билеты (общее число пытавшихся приобрести их в Нижнем достигло 65 тыс. человек). Многие отмечают, что именно поддержка трибун стала одним из тех факторов, который помог «Торпедо» добыть победу над «Динамо» в одном из домашних матчей.
Понимая, что далеко не все желающие смогли посетить трибуны, нижегородский клуб пошёл навстречу болельщикам, сделав всё возможное, чтобы они смогли поддержать «Торпедо» на выезде. Клубом и партнёрами для всех желающих было организовано 14 бесплатных автобусов, которые утром 6 марта отправились в Москву. Помимо этого, для тех, кто не мог оказаться на трибунах, в одном из крупнейших торговых центров Нижнего Новгорода была организована фан-зона, где на большом экране осуществляется трансляция всех матчей серии.
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