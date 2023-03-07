Минское «Динамо» забросило СКА в меньшинстве рикошетом от защитника армейцев
Поделиться
В Минске в эти минуты проходит четвёртый матч плей-офф Кубка Гагарина, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА. Идёт третий период, счёт — 2:1 в пользу хозяев.
На 10-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте форвард «зубров» Игорь Мартынов в меньшинстве. Отметим, что шайба влетела в ворота СКА рикошетом от защитника армейцев Александра Никишина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Во втором периоде гол Никишина был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой.
Пятый матч в серии Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.
Комментарии
- 7 марта 2023
-
22:08
-
21:58
-
21:43
-
21:42
-
21:20
-
21:20
-
21:04
-
20:38
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:44
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
18:56
-
18:39
-
18:22
-
17:56
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:11
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:51
-
15:44
Партнерский контент