Минское «Динамо» забросило СКА в меньшинстве рикошетом от защитника армейцев

В Минске в эти минуты проходит четвёртый матч плей-офф Кубка Гагарина, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА. Идёт третий период, счёт — 2:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте форвард «зубров» Игорь Мартынов в меньшинстве. Отметим, что шайба влетела в ворота СКА рикошетом от защитника армейцев Александра Никишина.

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Во втором периоде гол Никишина был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.