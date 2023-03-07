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Шайбу СКА в матче с минским «Динамо» отменили после долгого видеопросмотра

Шайбу СКА в матче с минским «Динамо» отменили после долгого видеопросмотра
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В Минске в эти минуты проходит четвёртый матч плей-офф Кубка Гагарина, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА. После второго периода счёт не открыт — 0:0.

На 13-й минуте второго периода защитник армейцев Александр Никишин забросил первую шайбу в матче, однако судьи приняли решение просмотреть взятие ворот. После долгого видеопросмотра арбитры встречи приняли решение отменить шайбу из-за игры высоко поднятой клюшкой. На этой игре работают главными судьями Алексей Белов и Сергей Беляев. Никишин в трёх матчах серии отметился одной заброшенной шайбой.

ВИДЕО

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гусев (Никишин, Бардаков) – 43:46 (5x5)   1:1 Мартынов – 49:37 (4x5)   2:1 Соколов (Спунер, Барберио) – 52:04 (5x4)   3:1 Горбунов (Меркли, Барберио) – 54:22 (5x5)   4:1 Меркли (Алистров, Барберио) – 56:26 (en)   4:2 Педан – 58:08 (6x4)

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.

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