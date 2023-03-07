Шайбу СКА в матче с минским «Динамо» отменили после долгого видеопросмотра

В Минске в эти минуты проходит четвёртый матч плей-офф Кубка Гагарина, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА. После второго периода счёт не открыт — 0:0.

На 13-й минуте второго периода защитник армейцев Александр Никишин забросил первую шайбу в матче, однако судьи приняли решение просмотреть взятие ворот. После долгого видеопросмотра арбитры встречи приняли решение отменить шайбу из-за игры высоко поднятой клюшкой. На этой игре работают главными судьями Алексей Белов и Сергей Беляев. Никишин в трёх матчах серии отметился одной заброшенной шайбой.

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«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.