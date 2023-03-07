Минское «Динамо» сенсационно победило дома СКА и сравняло счёт в серии плей-офф

В Минске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-2.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте третьего периода открыл счёт в матче Никита Гусев с передач Александра Никишина и Захара Бардакова. На 10-й минуте периода восстановил равенство в счёте Игорь Мартынов. На 13-й минуте вывел хозяев вперёд Дмитрий Соколов с передач Райана Спунера и Марка Барберио. Спустя две минуты третью шайбу «Динамо» забросил Роман Горбунов. На 17-й минуте периода счёт 4:1 сделал Ник Меркли, забросив в пустые ворота. На 19-й минуте третьего периода вторую шайбу СКА забросил Андрей Педан.

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.