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Минское «Динамо» сенсационно победило дома СКА и сравняло счёт в серии плей-офф

Минское «Динамо» сенсационно победило дома СКА и сравняло счёт в серии плей-офф
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В Минске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-2.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте третьего периода открыл счёт в матче Никита Гусев с передач Александра Никишина и Захара Бардакова. На 10-й минуте периода восстановил равенство в счёте Игорь Мартынов. На 13-й минуте вывел хозяев вперёд Дмитрий Соколов с передач Райана Спунера и Марка Барберио. Спустя две минуты третью шайбу «Динамо» забросил Роман Горбунов. На 17-й минуте периода счёт 4:1 сделал Ник Меркли, забросив в пустые ворота. На 19-й минуте третьего периода вторую шайбу СКА забросил Андрей Педан.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гусев (Никишин, Бардаков) – 43:46 (5x5)   1:1 Мартынов – 49:37 (4x5)   2:1 Соколов (Спунер, Барберио) – 52:04 (5x4)   3:1 Горбунов (Меркли, Барберио) – 54:22 (5x5)   4:1 Меркли (Алистров, Барберио) – 56:26 (en)   4:2 Педан – 58:08 (6x4)

Пятый матч в серии Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.

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