Минское «Динамо» впервые за 12 лет выиграло два матча серии плей-офф КХЛ

В Минске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-2.

Таким образом, «зубры» впервые за 12 лет выиграли два матча серии плей-офф КХЛ. В сезоне-2010/2011 «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву» в первом раунде со счётом 3-4 в серии. После этого минчане четыре раза выходили в плей-офф КХЛ, выигрывая минимум один матч в серии.

Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск. Шестая игра пройдёт вновь в столице Беларуси 11 марта. Встреча запланирована на 17:00 мск.