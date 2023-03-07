Главный тренер «Локомотива» Никитин оценил победу над «Витязем» во втором овертайме

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Сама протяжённость матча говорит о том, что матч был упорным. Довольны, что победили, дотерпели. Думаю, для наших многих молодых парней это хороший опыт.

Первую половину первого периода начали не на полную мощность, даёшь пространство игрокам — они найдут решения. Во втором периоде перестроились. Это опыт. Во втором овертайме много говорить не проходится, голова уже закипела. Базовые вещи, которые надо выполнить. Ты должен быть готов играть. Это всё то, что нарабатывается в течение года. Корректировать за два дня нечего, над этим работаешь весь регулярный чемпионат.

Удаления, которые мы получали в предыдущих периодах, нас тормозили, игровой ритм сбивается. Овертайм прошёл без удалений, поэтому получилось играть регламентированно. Второй гол «Витязя»? Игра, усталость, ошибка допущена. Будем разбирать, хотя она уже была разобрана. Ещё раз разберём, значит. В плей-офф каждый момент может быть определяющим», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Ярославле 9 марта и начнётся в 19:30 мск.