«Торонто» переигрывает «Нью-Джерси» в концовке, Самсонов оформил 30 сейвов

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:4.
Гости вышли вперёд на 28-й минуте матча с помощью гола Калле Йернкрок. Хозяева сравняли счёт на 37-й минуте, шайбу забросил Эрик Хаула. Митчелл Марнер снова вывел гостей вперёд на 45-й минуте. Но потом тут же хозяева забрасывают две шайбы подряд на 47-й и 50-й минуте. Голами отметились Онджрей Палат и Эрик Хаула, который оформил дубль. Но в концовке «Торонто» вырывает победу с помощью шайбы Майкла Бантинга на 56-й и шайбе Остон Мэттьюса на 58-й минутах.
Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отметился 30-ю сейвами.
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