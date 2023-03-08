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«Торонто» переигрывает «Нью-Джерси» в концовке, Самсонов оформил 30 сейвов

«Торонто» переигрывает «Нью-Джерси» в концовке, Самсонов оформил 30 сейвов
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На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:4.

Гости вышли вперёд на 28-й минуте матча с помощью гола Калле Йернкрок. Хозяева сравняли счёт на 37-й минуте, шайбу забросил Эрик Хаула. Митчелл Марнер снова вывел гостей вперёд на 45-й минуте. Но потом тут же хозяева забрасывают две шайбы подряд на 47-й и 50-й минуте. Голами отметились Онджрей Палат и Эрик Хаула, который оформил дубль. Но в концовке «Торонто» вырывает победу с помощью шайбы Майкла Бантинга на 56-й и шайбе Остон Мэттьюса на 58-й минутах.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отметился 30-ю сейвами.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Йернкрок (Нюландер, Лафферти) – 27:30 (5x5)   1:1 Хаула (Палат) – 36:47 (5x5)   1:2 Марнер – 44:57 (4x5)   2:2 Палат (Мерсер, Хаула) – 46:00 (5x4)   3:2 Хаула (Палат, Боквист) – 49:02 (5x5)   3:3 Бантинг (Кемпф, Холл) – 55:10 (5x5)   3:4 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 57:07 (5x4)
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