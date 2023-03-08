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«Питтсбург» вырвал победу у «Коламбуса», проигрывая 0:4. У Малкина три очка

«Питтсбург» вырвал победу у «Коламбуса», проигрывая 0:4. У Малкина три очка
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Уже на пятой минуте Эмиль Бемстрём открвл счёт голам. Спустя три минуты удаоил преимущество Лэйн Педерсон. На 11-й минуте за гостей забил и Патрик Лайне. А на 23-й минуте отличился Лиам Фуди.

После этого хозяева смогли отыграть все четыре шайбы. На 31-й минуте Джейсон Цукер с передачи российского нападающего Евгения Малкина забил первый гол команды. На 41-й минуте отличился Джейк Гюнцель. На 44-й минуте отставание до минимум сократил всё тот же Цукер и вновь с передачи Малкина. Дэнтон Хайнен перевёл игру в овертайм на 44-й минуте.

В дополнительное время исход матча решил Сидни Кросби с передачи Малкина.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бемстрём (Силлинджер, Джонсон) – 04:02 (5x4)   0:2 Педерсон (Фуди) – 07:54 (5x5)   0:3 Лайне (Рослович, Джонсон) – 10:11 (5x5)   0:4 Фуди (Бемстрём) – 22:37 (5x5)   1:4 Цукер (Малкин, Нюландер) – 30:23 (5x5)   2:4 Гюнцель (Кросби, Ракелль) – 40:21 (5x5)   3:4 Цукер (Малкин) – 43:16 (5x5)   4:4 Хайнен (Ракелль, Кросби) – 43:59 (5x5)   5:4 Кросби (Малкин) – 62:45 (4x3)
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