«Питтсбург» вырвал победу у «Коламбуса», проигрывая 0:4. У Малкина три очка

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Уже на пятой минуте Эмиль Бемстрём открвл счёт голам. Спустя три минуты удаоил преимущество Лэйн Педерсон. На 11-й минуте за гостей забил и Патрик Лайне. А на 23-й минуте отличился Лиам Фуди.

После этого хозяева смогли отыграть все четыре шайбы. На 31-й минуте Джейсон Цукер с передачи российского нападающего Евгения Малкина забил первый гол команды. На 41-й минуте отличился Джейк Гюнцель. На 44-й минуте отставание до минимум сократил всё тот же Цукер и вновь с передачи Малкина. Дэнтон Хайнен перевёл игру в овертайм на 44-й минуте.

В дополнительное время исход матча решил Сидни Кросби с передачи Малкина.