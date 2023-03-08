Два очка Романова и 22 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Баффало»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В первом периоде голов забито не было. Но на 26-й минуте счёт открыл Дилан Козенс после передачи Хенри Йокихарью. На 33-й минуте сравнял Кейси Сизикас после передач российского защитника Александра Романов и Хадсона Фэшинга.

На 42-й минуте Джош Бейли с передачи всё того же Ромаова и Сизикаса вывел хозяев вперёд. На 45-й минуте сделал счёт равным Кайл Окпосо после паса Оуэна Пауэра. Хадсон Фэшинг на 48-й минуте решил исход матча. Бейли и Скотт Мейфилд ассистировали ему.

Российский голкипер Илья Сорокин совершил 22 сейва.