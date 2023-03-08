Два очка Романова и 22 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Баффало»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
В первом периоде голов забито не было. Но на 26-й минуте счёт открыл Дилан Козенс после передачи Хенри Йокихарью. На 33-й минуте сравнял Кейси Сизикас после передач российского защитника Александра Романов и Хадсона Фэшинга.
На 42-й минуте Джош Бейли с передачи всё того же Ромаова и Сизикаса вывел хозяев вперёд. На 45-й минуте сделал счёт равным Кайл Окпосо после паса Оуэна Пауэра. Хадсон Фэшинг на 48-й минуте решил исход матча. Бейли и Скотт Мейфилд ассистировали ему.
Российский голкипер Илья Сорокин совершил 22 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс – 25:00 (5x5) 1:1 Сизикас (Фэшинг, Романов) – 32:38 (5x5) 2:1 Бейли (Сизикас, Романов) – 41:51 (5x5) 2:2 Окпосо (Пауэр, Луукконен) – 44:59 (5x5) 3:2 Фэшинг (Бейли, Койвула) – 47:37 (5x5)
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