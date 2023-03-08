Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», несмотря на дубль Бучневича

«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», несмотря на дубль Бучневича
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:2.

Дублем отметился российский нападающий гостей Павел Бучневич. Он открыл счёт встречи на третьей минуте. Далее хозяева забросили три шайбы подряд. Авторами голов стали Кристиан Фишер на 13-й минуте, Ник Шмальц на 37-й минуте и Трэвис Бойд на 43-й минуте. Далее Бучневич оформил дубль на 49-й минуте. Но через две минуты Трэвис Бойд оформил свой дубль, а дальше шайбами отметились Клейтон Келлер и Лоусон Круз, которые и установили окончательный счёт.

Российские нападающие «Блюз» Александр Торопченко и Никита Александров результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Фолк, Кайру) – 02:12 (5x5)   1:1 Фишер (Мэки, Маччелли) – 12:53 (5x5)   2:1 Шмальц (Хэйтон, Келлер) – 36:25 (5x4)   3:1 Бойд (Келлер, Мозер) – 42:01 (5x5)   3:2 Бучневич (Томас, Такер) – 48:16 (5x5)   4:2 Бойд (Фишер, Сёдерстрём) – 50:59 (5x5)   5:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 52:49 (5x5)   6:2 Круз (Маччелли) – 57:54 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023