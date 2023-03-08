«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», несмотря на дубль Бучневича

На стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:2.

Дублем отметился российский нападающий гостей Павел Бучневич. Он открыл счёт встречи на третьей минуте. Далее хозяева забросили три шайбы подряд. Авторами голов стали Кристиан Фишер на 13-й минуте, Ник Шмальц на 37-й минуте и Трэвис Бойд на 43-й минуте. Далее Бучневич оформил дубль на 49-й минуте. Но через две минуты Трэвис Бойд оформил свой дубль, а дальше шайбами отметились Клейтон Келлер и Лоусон Круз, которые и установили окончательный счёт.

Российские нападающие «Блюз» Александр Торопченко и Никита Александров результативными действиями не отметились.