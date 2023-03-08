Кучеров показал второй результат в истории «Тампы» по скорости набора 90 очков в регулярке

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров оформил дубль и отдал результативную передачу в сегодняшнем матче с «Филадельфией» (5:2). Всего в текущем сезоне НХЛ на счету россиянина стало 91 (25+66) очко в 64 матчах.
Кучеров показал второй результат в истории «Тампа-Бэй» по скорости достижения 90 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Любопытно, что первое и третье место также принадлежат россиянину. Лучший результат Кучеров показал в сезоне-2018/2019, когда набрал 90 очков за 58 матчей регулярки НХЛ. Третий результат россиянин показал в сезоне-2017/2018, когда набрал 90 очков за 68 матчей. Четвёртое место разделили нападающие Венсан Лекавалье и Мартен Сан-Луи, уложившиеся в 69 матчей.
Кучеров первым из россиян в текущем сезоне НХЛ добрался до отметки в 90 набранных очков.
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