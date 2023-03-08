Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Автомобилист» всухую обыграл «Металлург» в гостях и сравнял счёт в серии плей-офф

В Магнитогорске завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» играл на своём льду с «Автомобилистом». Победу в дополнительное время со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии равный — 2-2.

В первом периоде команды не сумели забросить ни одной шайбы.

На 12-й минуте второго периода счёт в матче открыл Кёртис Валк. Через три минуты преимущество гостей удвоил Денис Баранцев с передач Джесси Блэкера и Анатолия Голышева.

На 13-й минуте третьего периода третью шайбу «Автомобилиста» в матче забросил Алексей Макеев с передачи Патриса Кормье. Окончательный счёт в матче установил Олег Ли, забросивший в пустые ворота за 14 секунд до конца игры.

«Сухой» матч записал на свой счёт голкипер «Автомобилиста» Юхан Маттссон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Пятый матч серии Кубка Гагарина — 2023 между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится в Екатеринбурге 10 марта и начнётся в 17:00 мск.