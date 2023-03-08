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«Автомобилист» всухую обыграл «Металлург» в гостях и сравнял счёт в серии плей-офф

«Автомобилист» всухую обыграл «Металлург» в гостях и сравнял счёт в серии плей-офф
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В Магнитогорске завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» играл на своём льду с «Автомобилистом». Победу в дополнительное время со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии равный — 2-2.

В первом периоде команды не сумели забросить ни одной шайбы.

На 12-й минуте второго периода счёт в матче открыл Кёртис Валк. Через три минуты преимущество гостей удвоил Денис Баранцев с передач Джесси Блэкера и Анатолия Голышева.

На 13-й минуте третьего периода третью шайбу «Автомобилиста» в матче забросил Алексей Макеев с передачи Патриса Кормье. Окончательный счёт в матче установил Олег Ли, забросивший в пустые ворота за 14 секунд до конца игры.

«Сухой» матч записал на свой счёт голкипер «Автомобилиста» Юхан Маттссон.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк – 31:00 (4x5)   0:2 Баранцев (Блэкер, Голышев) – 33:56 (5x5)   0:3 Макеев (Кормье) – 52:50 (5x4)   0:4 Ли (Гуркин) – 59:46 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Пятый матч серии Кубка Гагарина — 2023 между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится в Екатеринбурге 10 марта и начнётся в 17:00 мск.

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