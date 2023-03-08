Кравец: «Сибирь» умирала на льду, чтобы выиграть, «Авангард» был к этому готов

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о победе над «Сибирью» (4:1) и оценил игру омичей во вторых периодах.

«Как мы и ожидали, эта игра была боевой, сложной. «Сибирь» умирала на льду для того, чтобы выиграть, выкладывалась. Мы были готовы к этому и понимали, что где-то в прошлой игре слишком много моментов дали, много удалились. Но начали период довольно-таки хорошо, повели — и вот опять пара удалений, которые ломают игру: естественно, пропустили гол. Во втором периоде не могу сказать, что мы сыграли гораздо лучше, чем позавчера, но лучше, 100%. Меньше моментов было, не было удалений, сами какие-то моменты немножко создали. Третий период, считаю, показательный по построению обороны, по работе команды, пятёрки. Нужно было «Сибири», они давили, а мы контратаковали и решили исход матча. Едем домой и готовимся к следующей сложной игре.

Второй период — эталонный? Это кто-то придумал, что у нас со вторыми периодами проблемы. По статистике в сезоне у нас четвёртое место по вторым периодам. Проблема была в концовке: во Владивостоке, до Владивостока несколько игр. И позавчера. Гораздо лучше, но не идеал. Хочется больше играть [в атаке]. Атакующая команда с такими мастерами, как «Авангард», больше должна играть в чужой зоне, а не отбиваться, держать шайбу, а не отбрасываться и накладывать смены в чужой зоне.

Больше сыграли с акцентом на вывод шайбы из зоны? Мы всё время делаем акцент, что нужно больше играть в чужой зоне, выводить. И в то же время делаем акцент, что просто так выбрасывать не надо. Иначе всё время будешь без шайбы играть. Особенно в третьем периоде мы побежали первые за шайбой, и поэтому даже выходы в тяжелейших ситуациях оказались легче и правильнее.

Игра Сведберга и Грицюка? Сведберг очень хорошо сыграл. Все защитники выполнили свою работу на 200%. И Арсений не растерялся, сразу вошёл в игру, забил очень важный первый гол и участвовал в отборе во время второго гола. Как нападающий свою работу он выполнил.

У «Сибири» не было контратак? Мы не замедляли игру, просто стали правильно строиться, потому что в прошлой игре было много провалов. Нас отрезали, а это неправильно: когда трёх нападающих отрезают, защитникам очень сложно обороняться. Заставляем соперника вбросить шайбу. Не всегда получается, не всегда чётко, но это основной принцип, мне кажется, в любой команде, чтобы не было чистых входов в зону», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.