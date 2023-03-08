«Авангард» повторно обыграл «Сибирь» в Новосибирске и находится в шаге от победы в серии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:1.

Уже на второй минуте матча после грубой ошибки защитников «Сибири» в своей зоне счёт открыл нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк. Удвоил преимущество гостей на 13-й минуте в большинстве Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова. Хозяевам удалось отыграть одну шайбу на 16-й минуте в большинстве благодаря голу Валентина Пьянова с передач Тревора Мёрфи и Владимира Бутузова. Середина матча прошла с преимуществом «Сибири», которая выиграла второй период по броскам со счётом 17-6. В середине третьего периода «Авангард» забросил две шайбы усилиями Сергея Толчинского и Рида Буше.

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«Авангард» выиграл оба матча в Новосибирске и повёл в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Омске 10 марта.