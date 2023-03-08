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«Авангард» повторно обыграл «Сибирь» в Новосибирске и находится в шаге от победы в серии

«Авангард» повторно обыграл «Сибирь» в Новосибирске и находится в шаге от победы в серии
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:1.

Уже на второй минуте матча после грубой ошибки защитников «Сибири» в своей зоне счёт открыл нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк. Удвоил преимущество гостей на 13-й минуте в большинстве Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова. Хозяевам удалось отыграть одну шайбу на 16-й минуте в большинстве благодаря голу Валентина Пьянова с передач Тревора Мёрфи и Владимира Бутузова. Середина матча прошла с преимуществом «Сибири», которая выиграла второй период по броскам со счётом 17-6. В середине третьего периода «Авангард» забросил две шайбы усилиями Сергея Толчинского и Рида Буше.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2023, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Грицюк – 01:40 (5x5)   0:2 Найт (Ткачёв, Шарипзянов) – 12:58 (5x4)   1:2 Пьянов (Бутузов, Мёрфи) – 15:04 (5x4)   1:3 Толчинский – 50:47 (5x5)   1:4 Буше (Ткачёв) – 53:21 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Авангард» выиграл оба матча в Новосибирске и повёл в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Омске 10 марта.

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