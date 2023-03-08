Мартемьянов: не знаю, почему у первого звена «Сибири» глаза потухшие, мы играли неплохо

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги четвёртого матча с «Авангардом» (1:4).

«Сложно комментировать матч. Команда старалась, пацаны бились, лезли, достаточное количество бросков сделали. Надо отметить, что «Авангард» очень прилично в обороне сыграл и моментально использовал все наши ошибки. С 0:2 тяжело отыгрываться, но моменты были, надо было использовать. Где-то чуть-чуть торопливость подвела, вратарь здорово играл у соперника.

Первое звено выглядит потухшим? Не скажу, что потухшее. Играет не в тот хоккей, который мы просим, а в витиеватый. В плей-офф с такой игрой тяжеловато: обыгрывать всю пятёрку очень сложно втроём. С парнями поговорим, чтобы упростили игру. В плей–офф надо делать меньше ошибок. Нас за ним наказали. Почему у них глаза потухшие – я не знаю. Потухших глаз у других игроков нет, команда в боевом настрое была. Я не считаю, что мы плохо играли. Мы играли довольно-таки прилично.

Практически нет бросков с пятачка? Туда большие защитники не пускают, сложно пробиться. Лезли, но не всегда получается. Там надо иметь стойкость, волю, самоотверженность, самоотдачу, чтобы туда залезть и помешать. Не пускают — надо лезть. С пятака надо забивать голы. Скажу одно — у меня лично паники никакой нет, мы хотим вернуть серию в Новосибирск, желание есть. Как будет матч складываться – там посмотрим.

Морозов тяжело выглядел сегодня? Я не помню, когда он легко выглядел. Манера игры у него такая, это кажется, что тяжело. Допустил ошибку, корить его за это, конечно, надо. Но обвинять только его одного в поражении я бы не стал. Проиграли командой, моменты были, надо было забивать, перевернуть всё могли. Хоккей есть хоккей, плей-офф есть плей-офф, это не чемпионат страны, тут всё по-другому.

Играли в шесть защитников? Против нас тоже играют в 5–6 защитников. У одних 30 минут игрового времени, у других 15. У нас тоже люди по 25 играют, привыкли. Решили рискнуть, что–то надо было делать. Приняли решение сделать четыре тройки, не скажу, что вновь собранная четвёртая тройка выпала, они довольно-таки частенько в зоне соперника гостили и повозили хорошо.

Отсутствие Чесалина? Свежести хотели добавить. Евгению не 25 лет, он очень много эмоций выплескивает и не всегда быстро восстанавливается. На следующий матч будем думать, какой состав ставить. Повторюсь, четвёртая тройка понравилось, как играла. Ошибки у всех были, но они своей страстью зажигали игру и команду.

«Авангард» лишил «Сибирь» контратак? Контратаки и голы. Обороны организованной нет. Мы пробивались против пяти игроков, они выходили три в три, три в два. Какие ошибки мы сделали: они всё реализовали. Здорово убегали в контратаку. У нас сегодня вообще не получились контратаки абсолютно и атак сходу не считаю, что было достаточно. Это очень серьёзное оружие, и мы его, к сожалению, не использовали. Команда меня в этом плане не слышит, это я чётко заявляю», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.