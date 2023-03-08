Грицюк: реализация «Авангарда»? Пацаны шутят, что главное не количество, а качество

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1) и рассказал про реализацию моментов у омичей.

«С точки зрелищности, наверное, не самый зрелищный хоккей, но это плей-офф, мы играем не на зрелище, а на результат. Нам важны каждые игры сейчас, потому что это матчи на вылет. И мы делаем всё, чтобы побеждать.

Полностью ли готов играть? Если меня выпустили уже в состав, конечно, стопроцентная готовность. Может где-то физически чуть подсел, но можно компенсировать свою скорость, физику партнёрами, все заряжены, все бегут, лезут, бьются. И можно где-то сыграть через них, оттолкнуться, набрать скорость, использовать свои лучшие качества.

Кто отдал передачу в голе: Телегин или Морозов? Телегин. Он пошёл здорово в давление и удачно поставил клюшку, шайба выскочила на пятак. Слава богу, что так получилось и первым касанием получилось забить, повести в счёте. Для меня это был шаг уверенности в этой игре. Ваня Телегин создал момент 100%.

Сумасшедшая реализация «Авангарда»? Пацаны шутят, что главное не количество, а качество. Может быть действительно где-то качеством, где-то моменты какие-то. Вот Серёга Толчинский один в ноль вышел. Слава богу, к нашим воротам не было выходов один в ноль. И получилось: забил важный гол: 3:1 уже. Команда всё равно нашу чуть взбодрило, оставалось играть не много. И у меня был момент, я остался один перед воротами. И такие моменты, я считаю, нужно реализовывать, потому что игры такие, что не часто так получается.

Есть ли цель вернуться в топ-6? Я в третьем периоде уже начинал выходить с Толчинским и Бродхерстом, может следующую игру я начну с ними. Цели такой не ставлю, мне без разницы, какие партнёры. Просто игры важные, я как-то сконцентрировался на том, что куда бы меня не поставили, я хочу приносить пользу команде. Может где-то я не так хорошо играю в защите, но в то же время пытаюсь акцентировать, чтобы шайбу на себя поймать, где-то вывести из зоны. Не допускать каких-то ошибок, которые мог допустить в сезоне. Потому что за каждую ошибку наказывают.

Болельщики писали, что я не играл из-за свадьбы? Я тоже читал, это глупости. Это никак не касается моей игры. У меня было повреждение ещё до свадьбы. И я предупредил доктора, что у меня такое торжество. Никаких гулянок после свадьбы у меня не было, я пришёл на тренировку, сделал физио, свои процедуры. Я не играл по медицинским причинам», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.