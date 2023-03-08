«Оборона будет выигрывать». Шарипзянов — о малом количестве бросков у «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (4:1).

«Обыгрываем «Сибирь» её же оружием? Сегодня в конце матча посмотрел на броски и даже удивился: по игре мне не казалось, что такая большая разница. Но, наверное, мы немножко отошли назад. При счёте 3:1, 4:1 больше оборонялись. Я всегда говорил, что оборона будет выигрывать. У нас такие мастера, которые всё равно свои голы забьют, и если мы чётко сыграем в обороне, то у нас будет большой шанс выиграть. Что и получилось, хорошо, что увозим отсюда две победы. Но серия ещё не закончилась: 3-1. Едем домой.

Главное в обороне? Главное было хорошо, чётко обороняться, как нас просят тренера. Не везде это получалось. Мы не хотим, чтобы они так легко заходили в нашу зону. Так что работаем, посмотрим видео, думаю, было достаточно ошибок, которые мы можем разобрать.

Преимущество по победам у гостевых команд в плей-офф в отличие от регулярки? Я считаю, что не нужно вообще смотреть на сезон. Мы там два раза ушли в овертайм-буллиты. Это совсем другое. Если бы мы продолжали пять на пять, кто его знает, как бы закончилось. Плей-офф есть плей-фф, мы стараемся больше заряжать парней, чтобы мы играли в выигрышный хоккей, у нас много мастеров, они своё забьют.

Отсутствие Береглазова? За него сегодня сыграли. В прошлый раз, когда я уезжал, команда проиграла. В этот раз мы выиграли и порадовали и Лёху, и жену его с ребёнком», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Следующий матч Кубка Гагарина между командами состоится в Омске 10 марта и начнётся в 16:30 мск.