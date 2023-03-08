Ларионов объяснил, почему американский форвард «Торпедо» пропустил последние матчи

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над московским «Динамо» (5:4) рассказал, почему американский форвард нижегородцев Кенни Агостино пропустил последние матчи.

«Не играет Агостино? Кенни тренируется на полную, мы его подключаем к концовке. К сожалению, пока та операция, которая прошла у него на локте, не даёт ему полного владения клюшкой именно в тех моментах, где он хорош, то есть в подыгрыше, в бросках, в забивании. Он понимает это. А мы хотим, чтобы мы играли в тот хоккей, который он видел в этом сезоне. Хотим, чтобы от него шла отдача в плане креативного хоккея. Поэтому пока, на данный момент он находится в резерве. Мы ведём с ним диалог, тут вопросов нет, но нам нужны люди, которые могут помогать в игре сегодня. Кенни это понимает», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.