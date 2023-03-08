Гончарук рассказал о настрое «Торпедо» после 0:2 от «Динамо» в начале первого периода

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:4 ОТ) и рассказал о настрое команды после 0:2 в начале матча.

«Хорошая и боевая игра. Это тот хоккей, который болельщики ждут в плей-офф. Не опустили голову после 0:2, начали играть в свой хоккей, и получилось вернуться в игру. Не было никаких мыслей, что всё — матч упущен. Вышли на свой уровень. Что касается моей результативности, то главное — это победа команды. Сегодня удалось привнести полезный вклад в победу, буду работать дальше. Мы постоянно разбираем свои ошибки, стараемся их исправить, общаемся друг с другом. Мы — команда. Должны решать все ошибки все вместе. В том, что мы пропустили в конце третьего периода, не было ничего страшного. Перед овертаймом немного успокоились, настроились и выложились. В плей-офф экономить силы нельзя.

Мы не жалуемся на календарь. Как нам скажут, так мы и работаем. В НХЛ вообще играют под 90 матчей в чемпионате. Мы всегда в тонусе, прекрасно себя ощущаем. В этой серии ключевым является менталитет. А физические силы удастся найти всегда. Если говорить о наших болельщиках, то я после каждого матча кланяюсь им. Без них мы бы ничего не выиграли. Нижегородские болельщики самые лютые. Большое им спасибо. Если людям нравится наш хоккей, значит, мы находимся на правильном пути», — цитирует Гончарука «РИА Новости».

Сергей Гончарук в сегодняшнем матче оформил дубль и отметился результативной передачей. В регулярке 23-летний нападающий провёл 60 матчей, в которых набрал 39 (26+13) очков.