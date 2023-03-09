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Голевой пас Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Виннипег»

Голевой пас Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Виннипег»
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На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:2.

На 15-й минуте матча Маркус Фолиньо открыл счёт голам. Оскар Сундквист и Джейкоб Миддлтон ассистировали ему. На 28-й минуте удвоил преимущество Фредерик Годро после передач Маркуса Фолиньо и Оскара Сундквиста.

Спустя 30 секунд один гол отыграл Логан Стэнли. Ему же ассистировали российский нападающий Владислав Наместников и Николай Элерс. Ещё через минуту с передач российского форварда Кирилла Капризова и Миддлтона Райан Хартман забил за гостей. Нино Нидеррайтер сократил отставание до минимума на 38-й минуте игры после пасов Нейта Шмидта и Кайла Конора. Но этого было мало для того, чтобы хозяева набрали хоть какие-то очки в этой игре. На последней минуте матча Мэйсон Шоу укрепил преимущество гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2023, четверг. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Сундквист, Миддлтон) – 14:14 (5x5)   0:2 Годро (Фолиньо, Сундквист) – 27:06 (5x5)   1:2 Стэнли (Наместников, Элерс) – 27:36 (5x5)   1:3 Хартман (Капризов, Миддлтон) – 28:31 (5x5)   2:3 Нидеррайтер (Шмидт, Коннор) – 37:15 (5x5)   2:4 Шоу (Цуккарелло) – 59:22 (en)
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