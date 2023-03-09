Голевой пас Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Виннипег»

На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:2.
На 15-й минуте матча Маркус Фолиньо открыл счёт голам. Оскар Сундквист и Джейкоб Миддлтон ассистировали ему. На 28-й минуте удвоил преимущество Фредерик Годро после передач Маркуса Фолиньо и Оскара Сундквиста.
Спустя 30 секунд один гол отыграл Логан Стэнли. Ему же ассистировали российский нападающий Владислав Наместников и Николай Элерс. Ещё через минуту с передач российского форварда Кирилла Капризова и Миддлтона Райан Хартман забил за гостей. Нино Нидеррайтер сократил отставание до минимума на 38-й минуте игры после пасов Нейта Шмидта и Кайла Конора. Но этого было мало для того, чтобы хозяева набрали хоть какие-то очки в этой игре. На последней минуте матча Мэйсон Шоу укрепил преимущество гостей.
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