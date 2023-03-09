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Где смотреть пятый матч первого раунда Кубка Гагарина «Витязь» — «Локомотив»

Где смотреть пятый матч первого раунда Кубка Гагарина «Витязь» — «Локомотив»
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Сегодня, 9 марта, в Ярославле пройдёт пятый матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между «Локомотивом» и «Витязем». Начало встречи — в 19:30 мск.

Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область

Ранее команды не встречались друг с другом в плей-офф. Первый матч серии закончился в овертайме, единственную шайбу на первой минуте дополнительного времени забросил хоккеист «Витязя». Во втором матче серии «Локомотиву» удалось взять убедительный реванш со счётом 6:2. Для главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина это была первая победа в плей-офф у руля ярославской команды. Третья встреча завершилась в пользу железнодорожников — 4:0. Четвёртый матч ушёл во второй овертайм, где победу одержали хоккеисты ярославской команды.

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