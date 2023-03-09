Нападающий «Северстали» — о 3:9 от ЦСКА: ненужный запрос в начале матча подломил команду

Нападающий «Северстали» Илья Иванцов назвал причины разгромного поражения в четвёртом матче серии с ЦСКА (3:9).

«Зрителю, наверное, понравилось, что много голов. Может, эмоции не совсем те, которых они ожидали. Почему проиграли? С первых минут пошло, когда забили гол. Взяли ненужный запрос. Это подломило команду, и было сложно собраться. Полетели одна за другой шайбы. Мы пытались, забили три. Надо было играть как в третьем периоде всё время, а не как мы начали первый и второй период.

Как я себя чувствую после предыдущей игры? Всё хорошо. Как будем настраиваться на следующую игру? Нужно начать концентрированно матч, и всё. Играть, как играли до этого. Начинать с первых минут. Из-за неправильного начала у нас поломалась вся игра. Там уже догоняй – не догоняй», — цитирует Иванцова пресс-служба череповецкого клуба.

На девятой минуте матча тренерский штаб «Северстали» взял запрос на блокировку вратаря при первой шайбе ЦСКА. Запрос оказался неудачным, а армейцы в большинстве забросили вторую шайбу. После этой встречи счёт в серии стал равным — 2-2. Шестой матч состоится в Москве 10 марта.