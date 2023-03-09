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The Athletic рассказал, влияет ли Овечкин на кадровые перестановки в «Вашингтоне»

The Athletic рассказал, влияет ли Овечкин на кадровые перестановки в «Вашингтоне»
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир рассказал, как сильно российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин влияет на кадровые решения клуба. Кроме того, североамериканский обозреватель высказался о том, как 37-летний нападающий в принципе смотрит на взаимосвязь управленцев и игроков «столичных».

«В отличие от некоторых суперзвёзд, Овечкин в основном остаётся в стороне от кадровых решений «Кэпс», если только в клубе не спрашивают его мнения. Для него всё работает так: генеральные менеджеры управляют, тренеры тренируют, а игроки — играют», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Напомним, перед дедлайном «Вашингтон» обменял пять игроков, включая российского защитника Дмитрия Орлова. Овечкин воспринял это не лучшим образом.

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