«Бостон» и «Лос-Анджелес» проведут предсезонные игры в Австралии на «Род Лэйвер Арене»

Североамериканский журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере» заявил, что «Бостон Брюинз» проведёт предсезонные игры с «Лос-Анджелес Кингз» в Австралии. Игры запланированы за стадионе «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. По словам Паньотты официальный анонс ожидается в ближайшее время.

«Считается, что это план на три года. Хоккейная вместимость «Род Лэйвер Арены» составляет примерно 14-15 тысяч человек. Если дела пойдут хорошо, в 2024–2025 годах могут состояться игры регулярного сезона. Этот проект возглавляет местная группа при поддержке правительства, чтобы помочь развитию игры в Австралии», — написал Паньотта.

Отметим, что на «Род Лэйвер Арене» проходит Открытый Чемпионат Австралии по теннису.