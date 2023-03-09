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«Бостон» и «Лос-Анджелес» проведут предсезонные игры в Австралии на «Род Лэйвер Арене»

«Бостон» и «Лос-Анджелес» проведут предсезонные игры в Австралии на «Род Лэйвер Арене»
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Североамериканский журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере» заявил, что «Бостон Брюинз» проведёт предсезонные игры с «Лос-Анджелес Кингз» в Австралии. Игры запланированы за стадионе «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. По словам Паньотты официальный анонс ожидается в ближайшее время.

«Считается, что это план на три года. Хоккейная вместимость «Род Лэйвер Арены» составляет примерно 14-15 тысяч человек. Если дела пойдут хорошо, в 2024–2025 годах могут состояться игры регулярного сезона. Этот проект возглавляет местная группа при поддержке правительства, чтобы помочь развитию игры в Австралии», — написал Паньотта.

Отметим, что на «Род Лэйвер Арене» проходит Открытый Чемпионат Австралии по теннису.

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