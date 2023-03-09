Защитник «Ак Барса» Журавлёв в матче с «Нефтехимиком» дебютирует в Кубке Гагарина-2023
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«Ак Барс» опубликовал состав на сегодняшний пятый матч 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Нефтехимиком». Игра пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 мск.
Отметим, что в составе хозяев сыграет защитник Даниил Журавлёв. Он выйдет на лёд вместо коллеги Динара Хафизуллина. В текущей серии плей-офф Журавлёв сыграет впервые. Пятый матч подряд в старте начнёт голкипер Тимур Билялов.
Полностью состав «Ак Барса» выглядит так:
Вратари: Билялов (Мифтахов)
Войнов – Юдин, Воронков – Сафонов – Радулов
Лучевников – Журавлёв, Кагарлицкий – Шипачев – Петров
Адамчук – Лямкин, Галиев – Семёнов – Панюков
Евсеев, Лукоянов – Галимов – Дыняк, Терехов.
Напомним, после четырёх встреч счёт в серии равный – 2-2.
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