Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Ак Барса» Журавлёв в матче с «Нефтехимиком» дебютирует в Кубке Гагарина-2023

«Ак Барс» опубликовал состав на сегодняшний пятый матч 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Нефтехимиком». Игра пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 мск.

Отметим, что в составе хозяев сыграет защитник Даниил Журавлёв. Он выйдет на лёд вместо коллеги Динара Хафизуллина. В текущей серии плей-офф Журавлёв сыграет впервые. Пятый матч подряд в старте начнёт голкипер Тимур Билялов.

Полностью состав «Ак Барса» выглядит так:

Вратари: Билялов (Мифтахов)

Войнов – Юдин, Воронков – Сафонов – Радулов

Лучевников – Журавлёв, Кагарлицкий – Шипачев – Петров

Адамчук – Лямкин, Галиев – Семёнов – Панюков

Евсеев, Лукоянов – Галимов – Дыняк, Терехов.

Напомним, после четырёх встреч счёт в серии равный – 2-2.