Тренер «Адмирала»: я измотан? Я вообще шикарно! Я сейчас настолько космонавт

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итог встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).
«Хорошие голы, хорошее начало с нашей стороны, хорошая энергия. Потом удаления немного поломали нам игру, инициатива перешла к сопернику. «Салават» — мастеровитая команда, она этим воспользовалась. Мы знаем, что с ними удаляться не надо. Не дотерпели девять секунд… Опять же, «пять на шесть», думаю, мы бы выстояли, доиграли бы, но пришлось играть овертайм. Ну и золотой бросок Саши Шевченко решил исход матча.
В плей-офф всё решают нюансы, человеческий фактор, ребята это всё знают. Есть многие вещи, на которые мы не можем повлиять, это плей-офф. Надо правильно реагировать на многие вещи, на что мы команду и направляем. Ребята молодцы, слышат меня и стараются переносить это на хоккейную площадку.
Как можно перегореть, играя против «Салавата Юлаева»? Мы же понимаем, кто фавориты этой пары. Все понимают, я же не дурак, тоже понимаю. Что тут перегорать? Посмотрим, что будет во Владивостоке, осталось-то недолго. 11 число в 10 утра по Москве. Ночь переспим, там будет понятно.
Тема перелётов в «Адмирале» закрыта с первой игры. Мы не разговариваем про перелёты, направляем ребят в совсем другое. Я выгляжу сильно измотанным? Я вообще шикарно… Я сейчас настолько космонавт, столько налетал! Я ещё улыбаться могу, вы ещё не видели, когда я измотан!», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 9 марта 2023
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