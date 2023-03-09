«Самозванец, отскок? Да это «Салават» отскочил». Тамбиев жёстко ответил журналистам в Уфе

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) жёстко ответил журналистам в Уфе.

Журналист: У вас нет ощущения самозванца?

Тамбиев: Самозванца? Это вы про меня?

Журналист: Да, ощущения самозванца. Отскок по-русски.

Тамбиев: А, отскок по-русски… Ну что ты хочешь от меня услышать? Про самозванца, отскок. Я считаю, что класс команды определяется, когда даже при не лучшей игре она умеет терпеть и добиваться результата. Результат определяет всё. Кто сказал, что мы отскочили? Я считаю, что «Салават» отскочил. Мы вели 3:0, вам не кажется, что это они отскочили? Ну так о чём мы говорим?» — передаёт слова журналиста и Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.