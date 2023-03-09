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Ротенберг о штабе «Динамо» Мн: надо понимать, что мы играем в Петербурге, а не в Эдмонтоне

Ротенберг о штабе «Динамо» Мн: надо понимать, что мы играем в Петербурге, а не в Эдмонтоне
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (6:3) рассказал, к какому хоккею готовиться в столице Беларуси и о тренерском штабе бело-голубых.

«К какому хоккею готовиться в Минске? Вы всё видели, серия продолжается. Мы можем сыграть лучше, есть над чем работать, показать командный дух, характер, это сильный соперник с сильным тренерским штабом. Просто надо иногда понимать, что мы играем в Санкт-Петербурге, а не в Эдмонтоне, брат у него работает в «Эдмонтоне» главным тренером (Джей Вудкрофт). Мы играем в России, надо соблюдать правила хоккея, правила жизни, у нас всё впереди, ожидаем всего чего угодно от соперника, готовимся к жесткому хоккею, канадскому хоккею.

Лучший хоккей в этой серии первые два периода? Наша задача — найти слабые стороны у соперника, улучшить наши сильные стороны. Мы внесли определённые тактические изменения, многое что поменяли, нашли ключ к победе, больше ничего не могу сказать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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