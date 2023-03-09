Ротенберг: почему канадцы в КХЛ играют так, что можно не просто здоровье потерять?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (6:3) рассказал о жёсткой игре «зубров».

«Канадцы так играют, но они должны понимать, что есть правила. Почему когда наши игроки играют в НХЛ, они такого не позволяют, а здесь они (канадцы) играют так, чтобы не просто здоровье потерять, а вообще? У нас столько игроков в этом сезоне выпали из-за травм, будем сильнее, держим удар, будем отвечать голами, у нас других вариантов нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Шестой матч в серии плей-офф между СКА и минским «Динамо» пройдёт в столице Беларуси 11 марта и начнётся в 17:10 мск. При необходимости, седьмая, решающая встреча будет сыграна в Санкт-Петербурге 13 марта в 19:30 мск.