«Могу только гордиться этой командой». Главный тренер «Витязя» — о завершении сезона

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2 ОТ) и рассказал о молодых хоккеистах своего клуба.

«Действительно, в первую очередь хотел бы поблагодарить соперника за такую серию и пожелать удачи в дальнейших раундах. По игре — сегодня мы были близки к тому, чтобы вернуться в серию, но где-то чуть-чуть не хватило, где-то чуть-чуть не дотерпели. Может быть, где-то хоккейное счастье было на стороне «Локомотива», Тем не менее, огромная благодарность болельщикам и ребятам, которые провели великолепный сезон. Я могу только гордиться этой командой.

Сегодня в составе было много дебютантов? Некоторые ребята выпали по состоянию здоровья. Дальнейшие планы на молодых ребят? Интересный вопрос. Сейчас как раз с Игорем Валерьевичем обсуждали… Хорошо, когда есть молодые ребята, которые прогрессируют. Для них это первая игра, и они должны понять вкус таких матчей, когда идёт игра кость в кость, и цена ошибки возрастает. Наверное, всё как у всех. Все должны через это пройти.

Почему выбрали Дорожко, а не Шикина? Значит, был правильный выбор», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.