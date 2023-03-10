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Панарин обогнал Ковальчука в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ

Панарин обогнал Ковальчука в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ
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В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче равный — 3:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил в этом матче ассистентский хет-трик. Таким образом, на счету Панарина стало 435 голевых передач в кареьер в Национальной хоккейной лиге.

Артемий вышел на чистое 15-е место в итосрии НХЛ по количеству голевых передач среди россиян, опередив Илью Ковальчука.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ на счету Панарина 72 (19+53) очка.

Лучшим российским асисстентом в истории НХЛ является Евгений Малкин — он опередил Сергея Фёдорова по этому показателю ещё в марте 2022 года.

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