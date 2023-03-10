Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Андрея Свечникова принёс «Каролине» победу над «Филадельфией»

Гол Андрея Свечникова принёс «Каролине» победу над «Филадельфией»
Аудио-версия:
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче на счету у российского нападающего Андрея Свечникова. Россиянин поразил ворота Феликса Сандстрёма на третьей минуте игры. Маирин Нечас и Брент Бёрн стали авторами голевых передач. Во втором и третьем периодах игры голов забито не было.

Стоит отметить, что перед этой игрой из АХЛ был вызван российский голкипер Пётр Кочетков, который вышел в основе и провёл весь матч. Помимо этого, на его счету «шат-аут» с 19 сейвами.

В недавнем матче в АХЛ Кочетков стал автором заброшенной шайбы и заработал удаление до конца встречи за потасовку с полевым игроком соперника.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Свечников (Нечас, Бёрнс) – 02:09 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023