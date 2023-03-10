Гол Андрея Свечникова принёс «Каролине» победу над «Филадельфией»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этом матче на счету у российского нападающего Андрея Свечникова. Россиянин поразил ворота Феликса Сандстрёма на третьей минуте игры. Маирин Нечас и Брент Бёрн стали авторами голевых передач. Во втором и третьем периодах игры голов забито не было.
Стоит отметить, что перед этой игрой из АХЛ был вызван российский голкипер Пётр Кочетков, который вышел в основе и провёл весь матч. Помимо этого, на его счету «шат-аут» с 19 сейвами.
В недавнем матче в АХЛ Кочетков стал автором заброшенной шайбы и заработал удаление до конца встречи за потасовку с полевым игроком соперника.
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