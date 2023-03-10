Бучневич стал лучшим в «Сент-Луисе» на вбрасываниях, превзойдя всех профильных центров

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Примечательно, что этот матч стал первым для россиянина на позиции центрального нападающего. Бучневич выиграл 9 вбрасываний из 15 и с 60% стал лучшим центральным форвардом в составе «Блюз». На втором месте в команде оказался ещё один российский нападающий Никита Александров, выигравший четыре вбрасывания из 10.

В текущем сезоне НХЛ на счету Бучневича 56 (20+36) очков в 49 матчах в составе «Сент-Луиса».