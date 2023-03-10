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Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург»

Онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург»
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Сегодня, 10 марта, «Автомобилист» в Екатеринбурге примет «Металлург». Старт встречи запланирован на 17:00 мск. Команды обменялись гостевым победами. Счёт в серии равный — 2-2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и телеканале KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

В сезонной серии из четырёх встреч «Автомобилист» одержал три победы при одном поражении. В первой встрече плей-офф Кубка Гагарина клуб из Екатеринбурга одержал победу со счётом 4:2. В следующей встрече «Металлург» взял реванш в дополнительное время 3:2. В третьей игре вновь состоялся овертайм, по итогам которого верх взяли хоккеисты «Металлурга» со счётом 2:1. Четвёртую игру уверенно выиграли хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 4:0.

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