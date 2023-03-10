«Аризона» и «Нэшвилл» жёстко подкололи друг друга в соцсетях после очного матча

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.
После матча в официальном аккаунте «Аризоны» в соцсети появилась картинка с подписью «Трэшвилл», на которой рука человека выбрасывает в урну пакет с мусором. На руке изображён значок «Аризоны», а на пакете с мусором изображение «Нэшвилла». Отметим, что «трэш» в переводе с английского означает «мусор».
Фото: аккаунт «Аризоны» в соцсетях
Пресс-служба «Нэшвилла» ответила на это своей картинкой, на которой вместо урны размещено изображение домашней арены «Аризоны». Напомним, клуб с текущего сезона выступает на студенческой «Маллет-Арене», которая вмещает лишь 4600 зрителей.
Фото: аккаунт «Нэшвилла» в соцсети
Отметим, что главным героем матча стал российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов, отразивший 39 бросков и одержавший свою первую победу в НХЛ.
- 10 марта 2023
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:48
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
12:57
-
12:25
-
12:03
-
11:46
-
11:20
-
10:55
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:18
-
07:58
-
07:55
-
07:41
-
07:29
-
06:42
-
06:23