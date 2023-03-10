«Аризона» и «Нэшвилл» жёстко подкололи друг друга в соцсетях после очного матча

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

После матча в официальном аккаунте «Аризоны» в соцсети появилась картинка с подписью «Трэшвилл», на которой рука человека выбрасывает в урну пакет с мусором. На руке изображён значок «Аризоны», а на пакете с мусором изображение «Нэшвилла». Отметим, что «трэш» в переводе с английского означает «мусор».

Фото: аккаунт «Аризоны» в соцсетях

Пресс-служба «Нэшвилла» ответила на это своей картинкой, на которой вместо урны размещено изображение домашней арены «Аризоны». Напомним, клуб с текущего сезона выступает на студенческой «Маллет-Арене», которая вмещает лишь 4600 зрителей.

Фото: аккаунт «Нэшвилла» в соцсети

Отметим, что главным героем матча стал российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов, отразивший 39 бросков и одержавший свою первую победу в НХЛ.