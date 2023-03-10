Российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов одержал первую победу в НХЛ

Росссийский голкипер «Аризоны» Иван Просветов одержал первую победу в НХЛ. В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Просветов отразил 39 из 40 бросков по воротам, пропустив гол лишь за две минуты до конца третьего периода. Голкипер был признан первой звездой матча. Эта победа стала первой для россиянина в НХЛ в семи проведённых матчах в трёх разных сезонах. За карьеру в НХЛ Просветов пропустил 23 шайбы, сделав 194 сейва с процентом отражённых бросков 89,4%.

Прошлым летом голкипер отказался подписывать контракт с ЦСКА и решил продолжить карьеру в Северной Америке в надежде закрепиться в НХЛ.