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«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и вышло вперёд в серии — 3-2

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и вышло вперёд в серии — 3-2
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Ян (Федотов, Кульбаков) – 01:20 (5x4)   1:1 О'Делл (Тринеев, Малышев) – 25:56 (5x5)   1:2 О'Делл (Лилья, Менелл) – 38:02 (5x4)   2:2 Михеев (Веряев, Федотов) – 38:39 (5x5)   2:3 Лилья (Уил, Менелл) – 50:02 (5x5)   3:3 Фирстов (Федотов, Бокун) – 50:51 (5x5)   4:3 Ян (Михеев, Коваленко) – 78:20 (5x4)

На второй минуте Деннис Ян, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. На 26-й минуте Эрик О'Делл сравнял счёт. На 39-й минуте Эрик О'Делл при игре «пять на четыре» оформил дубль. Через 37 секунд Артём Михеев с передачи Данила Веряева сравнял счёт. На 51-й минуте Якоб Лилья вывел динамовцев вперёд. Через 49 секунд Владислав Фирстов сравнял счёт. Победу нижегородцам на 79-й минуте принёс Деннис Ян.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу нижегородцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 12 марта. Команды сыграют в Москве.

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