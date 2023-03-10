Разин раскритиковал журналистов за освещение серии ЦСКА и «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с ЦСКА (3:4, 2-3).
«Тяжело проигрывать. Играли хорошо, могли отыграться, переломить. К сожалению, два моментика хороших не реализовали, и в концовке вшестером тоже были моменты. Плохое начало, некоторые ребята выпали. Потом, правда, нашли себя. Хотя о чём я говорю? Вы опять напишете, что ЦСКА расслабились, сами себе голы назабивали, да? Как обычно… Пять раз обыграть за сезон ЦСКА, два из них в плей-офф, я считаю… Ладно, это ваша работа. Что хотите, то и делайте. Серия продолжается. Едем в Череповец-Чикаго.
Изменения сработали. Это должно быть ваше спортивно-журналистское расследование. Как я могу сказать, что мы изменили? Мы не всё, конечно, поменяли. Вот в первой игре мы какие четыре гола пропустили? Не помните? С подставления. В остальных четырёх матчах были эти голы? Надо готовиться к вопросам, а вам лишь бы что спросить. Работать надо! Мы работаем. Как ваш коллега сказал – вдруг Разин опять начнёт говорить, его рейтинг сразу упадёт. Ну вот, я начал говорить, мой рейтинг сейчас упадёт. Мои акции растут? Я думаю, акции других компаний растут, у меня нет акций», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 марта 2023
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