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«Северсталь» едва не отыгралась с 1:4, но уступила ЦСКА. Армейцы повели в серии — 3-2

«Северсталь» едва не отыгралась с 1:4, но уступила ЦСКА. Армейцы повели в серии — 3-2
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Абрамов (Брюквин, Классон) – 15:08 (5x5)   2:0 Диц (Соркин, Мамин) – 17:37 (5x5)   3:0 Нестеров (Окулов, Григоренко) – 24:57 (5x3)   3:1 Макеев (Тихонов) – 27:18 (5x5)   4:1 Слепышев (Светлаков, Карнаухов) – 32:44 (5x5)   4:2 Вовченко (Пилипенко, Петунин) – 35:54 (5x4)   4:3 Суворов (Петунин, Абросимов) – 41:19 (5x5)

На 16-й минуте Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество москвичей. На 25-й минуте Никита Нестеров забросил третью шайбу. На 28-й минуте Никита Макеев с передачи Михаила Тихонова «размочил» счёт. На 33-й минуте Антон Слепышев забил четвёртый гол. На 36-й минуте Даниил Вовченко отыграл ещё одну шайбу. На 42-й минуте Александр Суворов сократил отставание до минимума.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 12 марта. Команды сыграют в Череповце.

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