Реакция Ларионова на победный гол «Торпедо» в овертайме пятого матча серии с «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов эмоционально отреагировал на победу в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо». На 79-й минуте — под занавес первого овертайма — нападающий нижегородцев Деннис Ян точным броском принёс победу своей команде.

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Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). В составе нижегородцев голы забили Деннис Ян, оформивший дубль, Артём Михеев и Владислав Фирстов. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу нижегородцев.